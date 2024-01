“Si parla tanto di percezione di insicurezza, in realtà c’è insicurezza e lo vediamo. Dobbiamo intervenire con il pugno fermo”. L’allarme è arrivato dal sindaco di Cantù, Alice Galbiati, al termine della riunione in Prefettura a Como con il sottosegretario di Stato all’Interno Nicola Molteni, il prefetto Andrea Polichetti e i vertici delle forze dell’ordine. Un tavolo che ha fatto seguito a quanto accaduto durante la notte di Capodanno, quando due minorenni, entrambi di 14 anni – secondo la ricostruzione dei carabinieri – avrebbero esploso numerosi colpi di pistola dal sagrato della Basilica San Paolo di Cantù, creando panico e preoccupazione tra i cittadini. Un episodio che ha riportato di nuovo in primo piano il fenomeno del disagio giovanile.

Il Sottosegretario Molteni ha annunciato un rafforzamento dei controlli delle forze dell’ordine, soprattutto nella zona di Cantù e in piazza Garibaldi. La vigilanza aumenterà anche nelle ore serali e notturne per prevenire i furti in abitazione, che in alcune zone hanno visto un incremento durante le settimane di festività.