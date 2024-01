Como. “Il 2024 sarà l’anno della svolta per la città di Como”. Torna a ribadirlo – dopo il messaggio rivolto ai cittadini e affidato ai social lo scorso 1° gennaio – il sindaco della città Alessandro Rapinese che conferma la partenza del cantiere dei giardini a lago il 19 gennaio e annuncia una serie di cantieri. “Il lungolago comasco fino a Villa Olmo sarà completamente nuovo – spiega il primo cittadino – Stessa situazione anche dalla parte opposta perché riqualificheremo viale Geno fino alla passeggiata Ramelli con il rifacimento della piazza della funicolare”.

Gli interventi scatteranno a partire dai prossimi mesi, se tutto procederà senza intoppi soprattutto dal punto di vista burocratico. Si parte – dopo mesi di ritardo per l’assegnazione dei lavori – con il cantiere per riqualificare i giardini a lago cittadini. A fine novembre l’amministrazione comunale ha firmato il contratto con l’azienda siciliana che si è aggiudicata l’appalto e la partenza degli interventi è fissata per il 19 gennaio.

“A breve scatteranno i lavori veri e propri a Villa Olmo – prosegue il sindaco – Abbiamo ultimato la fase di progettazione e verso la fine dell’anno completeremo metà degli interventi necessari per la riqualificazione”. In primavera – tra aprile e maggio – secondo il cronoprogramma dettato dalla giunta comasca, scatteranno anche gli interventi in viale Geno, che prevedono la sistemazione degli asfalti e marciapiedi fino alla passeggiata Ramelli. Tra gli interventi rientra anche piazza De Gasperi, dove si accede alla funicolare per Brunate. Il sindaco Rapinese già a inizio mandato aveva spiegato di voler ridimensionare lo spazio destinato ai tavolini dei locali.

“L’obiettivo è rendere la piazza più fruibile per cittadini e turisti. In questo modo anche piazza De Gasperi sarà compatibile con il resto dell’area e soprattutto diminuirà il rumore che proviene dai locali”, aveva spiegato il primo cittadino.