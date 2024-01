(ANSA) – SEOUL, 12 GEN – Il regista premio Oscar di "Parasite", Bong Joon-ho, e altre star sudcoreane hanno chiesto un’indagine sul comportamento della polizia e dei media nei giorni precedenti la morte dell’attore Lee Sun-kyun. "Esortiamo le autorità a condurre un’indagine approfondita per determinare se ci siano state delle falle nella sicurezza delle indagini della polizia", ha dichiarato Bong durante una conferenza stampa a cui hanno partecipato registi sudcoreani e personalità del settore. Ha aggiunto che le autorità dovevano esaminare "se eventuali divulgazioni non autorizzate" provenissero da funzionari di polizia coinvolti nell’indagine che comunicavano in modo inappropriato con i media. Bong Joon-ho ha letto una dichiarazione firmata da una trentina di organizzazioni dell’industria dell’intrattenimento sudcoreana, tra cui festival cinematografici, sindacati degli attori e la locale corporazione degli sceneggiatori. Famoso in tutto il mondo per il suo ruolo in "Parasite", Lee Sun-kyun, 48 anni, è stato trovato morto in un’auto a Seoul il mese scorso mentre era indagato dalle autorità per presunto uso di cannabis e altre droghe psicotrope. Dopo la sua morte, la polizia è stata sospettata di essere dietro la fuga di documenti riservati che ha scatenato una frenetica copertura mediatica e un’ondata di contenuti dannosi sui social network. Un tempo elogiato per la sua immagine sana, la reputazione di Lee è stata macchiata dall’indagine su di lui quando è diventata pubblica. In un paese molto severo in materia, lo scandalo lo ha privato di contratti pubblicitari e di apparizioni televisive e cinematografiche, con una perdita di guadagni stimata in dieci miliardi di won (7 milioni di euro) dalla stampa sudcoreana. (ANSA).