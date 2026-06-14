Meteo, arriva l’anticiclone africano: fino a 34 gradi di giorno e notti tropicali a Como e provincia

Le piogge e l’aria fresca restano soltanto un ricordo: a Como e in provincia la settimana si apre con una nuova ondata di caldo. Temperature estive, con il termometro che nei prossimi giorni supererà i 30 gradi, con picchi fino a 34. L’estate è ufficialmente alle porte e sta iniziando a fare sentire i suoi effetti anche nel Comasco.

Meteo, nuova ondata di caldo a Como e provincia. Temperature in rialzo e sole in tutta la Lombardia

L’ondata calda alla vigilia dell’estate porterà temperature superiori alle media per l’arrivo dell’anticiclone africano. Dopo un weekend di sole, è in arrivo un’altra settimana all’insegna del bel tempo, sia a Como sia nel resto della Lombardia. Tempo stabile da Nord a Sud: le precipitazioni saranno assenti praticamente ovunque. Un clima favorevole, quindi, perfetto per i comaschi (e non solo) che sono pronti a partire per qualche giorno di vacanza. Con il bel tempo e la fine della scuola, è facile immaginare che anche Como sarà presa d’assalto da visitatori e turisti, che – complice il caldo e il sole – vorranno godersi qualche momento di relax sul lago.

L’anticiclone subtropicale raggiungerà anche il Lario e il fresco degli ultimi giorni sarà solo un ricordo. Il picco è atteso da metà settimana: come riportano gli esperti di 3bmeteo, lunedì e martedì sul territorio le temperature non dovrebbero superare i 30 gradi. In aumento invece nella giornata di mercoledì, quando il termometro potrebbe raggiungere i 32 gradi. In ulteriore rialzo giovedì 18 giugno, con temperature fino a 34 gradi. Anche le notti saranno tropicali: le minime non andranno sotto i 24/25 gradi. Pioggia e possibili temporali sono attesi nella giornata venerdì 19. Una rapida perturbazione che potrebbe rovinare i piani a chi ha intenzione di concedersi un lungo fine settimana fuori porta. Prima di rivedere i programmi, però, è meglio aspettare qualche giorno, quando le previsioni potrebbero farsi più precise.