Torno, grave incidente tra un’auto e una moto: 19enne ricoverata al San Gerardo

Violento scontro tra un’auto e una moto intorno alle 19.15, a Torno, in via Ardona. Stando a quanto emerso da una prima ricostruzione, pare che l’auto – guidata da un ragazzo di 21anni – uscendo da un incrocio ha impattato contro una 19enne in sella al suo scooter. Sul posto ambulanza, automedica ed elisoccorso. La giovane è stata trasportata in codice rosso, cioè massima gravità, all’ospedale San Gerardo di Monza. Sono intervenuti per i rilevi del caso anche i carabinieri di Como. Il 21enne, invece, è stato trasferito in codice giallo, ovvero media gravità, all’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia.

Inevitabili i disagi alla viabilità, soprattutto in una domenica di sole in cui erano molti gli automobilisti e i motociclisti di ritorno dalla classica gita sul lago. Segnalate lunghe code sulla Lariana, in particolare per chi si dirigeva verso Blevio. Tutto fermo nella galleria di Torno, ma rallentamenti e disagi segnalati anche per chi dal capoluogo lariano procedeva in direzione nord.