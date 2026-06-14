Area ex Ticosa, passi in avanti ma nessuna certezza sui tempi

Area ex Ticosa, sono passati diciannove anni e mezzo dall’abbattimento e risposte certe sui tempi ancora non ce ne sono. Proseguono gli approfondimenti degli aspetti tecnici e giuridici e intanto sono stati fatti ulteriori passi in avanti, anche se non definitivi e non inerenti alla bonifica dell’area (che resta l’operazione più complessa).

Riqualificazione dell’area ex Ticosa di Como, il sindaco: “Siamo ai puntini”

Era stata Acinque negli scorsi mesi a dirsi determinata a realizzare l’intervento, con l’obiettivo di stringere i tempi. Era aprile quando si è fatto un piccolo passo in avanti nell’infinito iter che riguarda la riqualificazione dell’area in pieno centro città. 33 pagine di novità inviate dal Comune di Como all’offerente. Palazzo Cernezzi ha quindi chiuso la sua parte e aspetta una risposta.

È tornato sul tema proprio il sindaco Rapinese in diretta su Etv. “C’è un chiaro progetto da parte di una società seria e affidabile. Sono certo che a breve restituirà al Comune di Como una proposta, che noi porteremo in consiglio comunale, che approveremo e poi fine della tragedia“, ha sottolineato il primo cittadino. “Questa operazione ha tanti fini, sicuramente più parcheggi e una migliore vivibilità in città – ricorda Rapinese – Ma lo scopo principale è la salute dei comaschi. È un luogo inquinato che vogliamo bonificare“.

“Un’operazione molto complessa – ribadisce il sindaco – Ricordiamo tutti quanta fatica hanno fatto le precedenti amministrazioni, producendo pochi risultati. Anche noi stiamo facendo fatica, speriamo invece di produrlo il risultato, come probabilmente speravano tutti gli altri”.

“Non ci sono novità sulla bonifica – precisa ancora Rapinese – Stiamo verificando gli aspetti economici della faccenda. Sono in corso interlocuzioni tecniche. Ci sono stati passaggi in più, anche se non definitivi“. “Siamo ai puntini”, assicura il sindaco.