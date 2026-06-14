Restauro di Villa Olmo: dopo le serre e il tempietto, occhi puntati sull’illuminazione

Restauro di Villa Olmo: dopo la rimozione dei ponteggi, il tempietto dell’amore che è stato completato e sistemato, poi gli infissi sulle storiche serre e i nuovi cartelli in italiano e in inglese che ricordano il divieto di sedersi sulle aiuole, occhi puntati sulla darsena e l’illuminazione.

Restauro di Villa Olmo, dalla pulizia della darsena alla nuova illuminazione

I lampioni storici devono essere sistemati e l’area della darsena ripulita. Insomma, non il migliore biglietto da visita per Como, soprattutto dopo il restauro della villa e in un periodo in cui la città è presa d’assalto dai turisti. I lavori di riqualificazione però proseguono: dopo la sistemazione dell’impianto di illuminazione nel retro della storica villa neoclassica, l’amministrazione comunale intende fare lo stesso sul fronte, garantendo così massima visibilità, sia per una questione di maggiore sicurezza sia per mettere in risalto la bellezza della famosa dimora vista lago.

“Fa parte di una serie di progetti di illuminazione su cui stiamo lavorando. Il problema è la difficoltà di realizzare progetti quando coinvolgono beni tutelati“. E così, dopo la sistemazione degli orologi storici in diverse zone della città, occhi puntati anche sul restauro dei lampioni di Villa Olmo affinché tornino al loro antico splendore. Intanto, come ricordato anche dal sindaco di Como in diretta su Etv, il progetto illuminotecnico nel retro della villa è realtà e l’obiettivo, ora, è replicarlo anche sull’altro lato.