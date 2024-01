Dopo l’Asst Lariana, anche l’Ats Insubria presenta la squadra della nuova direzione strategica. Il direttore generale Salvatore Gioia, in carica dal 1° gennaio 2024 al posto di Lucas Maria Gutierrez, ha nominato Enrico Antonio Tallarita direttore sociosanitario di Ats Insubria. “Ha già ricoperto lo stesso ruolo in Asst Lodi e ha quindi già collaborato con me negli ultimi tre anni e prima in Asst Lariana”, ha detto Gioia, che prima di assumere questo incarico, da giugno 2020 a fine 2023, è stato direttore generale di Asst Lodi.

È stato poi confermato sia Giuseppe Catanoso nel ruolo di direttore sanitario che Massimiliano Tonolini come direttore amministrativo.

“La continuità che caratterizza questa direzione strategica – commenta Gioia – ci consente già di lavorare a pieno ritmo. Lavoreremo per e con i cittadini, incrementando le reti attive sul territorio in entrambe le sedi di Como e Varese”.

Il nuovo direttore sociosanitario Enrico Antonio Tallarita è stato primario della struttura complessa di Riabilitazione, Cure Intermedie e Cronicità del Sant’Anna di San Fermo della Battaglia dal 2001 al 2020 e, dal 2005 al 2020, direttore del Dipartimento di Riabilitazione nello stesso ospedale. La sua carriera è iniziata negli ospedali di Merate e di Lecco.

Giuseppe Catanoso prosegue la sua esperienza lavorativa, in qualità di direttore sanitario di Ats Insubria, agenzia in cui è arrivato nel 2020 e dove è approdato da Asst Lariana, azienda in cui, dal 2018, ricopriva il ruolo di primario del Laboratorio dell’ospedale Sant’Anna. La sua formazione è iniziata nel 2003 tra gli ospedali di Busto Arsizio e Tradate.

Massimiliano Tonolini, infine, ricopre il ruolo di direttore amministrativo di Ats Insubria da inizio 2019, dopo un’esperienza decennale in AREU – Azienda Regionale Emergenza Urgenza, in qualità di responsabile del controllo di gestione.

Ha svolto l’incarico di direttore amministrativo aziendale del Sant’Anna dal 2006 e poi all’Asst Santi Paolo e Carlo. Ha lavorato all’ospedale Ca’ Granda Niguarda ed è stato responsabile della struttura complessa Servizio Gestione Approvvigionamenti dell’ex ASL di Varese.