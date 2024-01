(ANSA) – CAGLIARI, 14 GEN – Le porte del Tribunale di Cagliari si sono aperte alle 8 per la presentazione dei simboli elettorali in vista delle Regionali del 25 febbraio. C’è tempo sino a domani alle 20. La fila si è formata subito: soprattutto i referenti delle forze più piccole e nate per l’occasione si sono mossi presto, i controlli sui contrassegni nuovi richiedono del tempo per evitare similitudini che possono ingenerare confusione negli elettori. I primi a entrare sono stati i rappresentanti del movimento Forza del popolo per Maria Rosaria Randaccio presidente. Anche i delegati del M5s che hanno già depositato l’immagine che caratterizzerà la loro corsa, presentata nei giorni scorsi, che contiene anche il logo degli indipendentisti di A Innantis! In giornata anche il Pd depositerà il logo che non porta il nome della candidata della coalizione. Pronti anche i contrassegni delle liste collegate, come la civica Noi con Alessandra Todde Presidente, che riunisce esponenti di Italia in Comune. Sempre nel campo largo i Progressisti, che nel simbolo già presentato alla stampa hanno il nome di Massimo Zedda, depositeranno domani. Per Renato Soru già depositato il simbolo di Progetto Sardegna con un nuraghe stilizzato e il suo nome, e quelli di Rifondazione comunista, Liberu e Vota Sardigna. Nel centrodestra il Psd’Az è stato tra i primi a entrare in Tribunale e a mettersi in fila. Si attende ancora l’ufficialità, ma dovrebbero essere presentati anche i simboli di Solinas presidente e di Sardi al centro, le due liste che si sono sedute a sostegno del governatore uscente al tavolo del centrodestra che ha scelto Truzzu a larga maggioranza. Anche la Lega è pronta a presentare in giornata. A palazzo di giustizia anche la candidata indipendente Alessandra Zedda – ex vice presidente della Giunta Solinas con Fi – il cui nome figura nel suo Anima di Sardegna, e Forza Italia che nell’immagine non prevede il nome di Truzzu, così come quello dei Riformatori e di Sardegna al centro 20 Venti. (ANSA).