Bulgarograsso, caduta in moto, gravi due 31enni. Interviene l’elisoccorso

Grave incidente nel pomeriggio intorno alle 15.40 a Bulgarograsso, in via Don Luigi Sturzo. Secondo le prime informazioni, due uomini a bordo della stessa moto sarebbero caduti senza coinvolgere altri veicoli. I soccorsi sono stati allertati in codice rosso, che indica la massima gravità. I due feriti, due 31enni, sono stati trasportati uno con l’elicottero al San Gerardo di Monza e l’altro con l’ambulanza all’ospedale Sant’Anna. Entrambi sarebbero in gravi condizioni. Sul posto anche i carabinieri della compagnia di Cantù per chiarire la dinamica di quanto accaduto.