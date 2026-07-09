Locate Varesino, inaugurato il nuovo sottopasso della stazione

E’ stato inaugurato il nuovo sottopasso della stazione di Locate Varesino e delle opere collegate. Gli interventi, realizzati da FERROVIENORD, consentono la chiusura del passaggio a livello di via Alle Valli.
Alla cerimonia presenti, tra gli altri, il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana con l’assessore regionale Alessandro Fermi, il presidente di FNM Andrea Gibelli, il consigliere delegato di FNM Fulvio Caradonna, il presidente di FERROVIENORD Pier Antonio Rossetti e il sindaco di Locate Varesino Luca Castiglioni.