(ANSA) – TRIESTE, 16 GEN – La cerimonia è cominciata questa mattina nella centrale piazza Ponterosso, con la posa della prima di tredici pietre d’inciampo, installate dall’artista Gunter Demnig, nella settima edizione dell’iniziativa, che si ripete da anni in vista della Giornata della Memoria. Le altre dodici sono state fissate in un percorso che si è snodato in diversi punti del centro e non solo, alla presenza delle autorità politiche e religiose. La prima pietra ricorda Egon Brunner, morto alla Risiera di San Sabba, e la posa è stata accompagnata da alcune letture sul posto. La comunità ebraica nell’occasione ha annunciato che sono già pervenute nuove richieste per ulteriori pietre d’inciampo: il prossimo anno ne saranno installate altre quindici. Come ogni anno le iscrizioni sono state preparate, su richiesta dei singoli committenti, dalla Comunità ebraica di Trieste con l’aiuto di studiosi, enti, associazioni e istituti di ricerca, tra i quali l’Associazione Nazionale Ex Deportati di Trieste e il Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea di Milano. Gli interventi sono stati realizzati con la collaborazione del Comune di Trieste, autorizzati dalla Soprintendenza di archeologia, belle arti e paesaggio del Friuli Venezia Giulia, e con la partecipazione del Liceo classico linguistico Francesco Petrarca, del Festival Viktor Ullmann e del Conservatorio di musica Giuseppe Tartini. (ANSA).