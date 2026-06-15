Confindustria Como, oggi l’assemblea privata dei soci. Intitolata una sala a Verga

Nella sede di Confindustria Como oggi l’annuale Assemblea privata dei soci per l’approvazione del bilancio e gli adempimenti statutari. L’evento si è aperto con l’intitolazione della sala assemblea, che da oggi assume la denominazione di “Auditorio Francesco Verga”, in memoria dell’imprenditore e Past President di Confindustria Como che, con il proprio impegno e la propria visione, ha contribuito in modo determinante alla crescita dell’Associazione e allo sviluppo del tessuto economico comasco.

All’Assemblea hanno partecipato oltre 130 soci. Tra gli ospiti anche Marco Campanari e Giulio Sirtori, presidente e direttore generale di Confindustria Lecco e Sondrio, insieme ad alcuni rappresentanti del consiglio di presidenza.

Rivolgendosi alla platea, il presidente di Confindustria Como, Gianluca Brenna, ha richiamato i valori della fiducia, del coraggio e della responsabilità come elementi indispensabili per affrontare le sfide di uno scenario internazionale caratterizzato da tensioni geopolitiche, nuove competizioni industriali e profonde trasformazioni economiche.