Azzurri pronti per la sfida di sabato a Reggio Emilia. Reggiana-Emilia si gioca alle 14. Prevista una larga partecipazione di tifosi lariani, carichi dopo la serie di bei risultati ottenuti dalla loro squadra. A disposizione il portiere Adrian Semper, uscito per un leggero infortunio nella gara contro lo Spezia. Fuori causa Liam Kerrigan e Ben Lhassine Kone. Osian Roberts, tecnico degli azzurri, ha presentato il match.

“La squadra sta bene, siamo pronti per la partita” ha spiegato l’allenatore. “Le sensazioni sono buone. Sicuramente sono soddisfatto per il risultato che è arrivato contro lo Spezia e anche per la performance che abbiamo offerto. Ci sono aspetti su cui bisogna comunque migliorare, ma possiamo giudicare complessivamente questo periodo come positivo. Adesso, però, dobbiamo concentrarci sulla partita contro la Reggiana: una squadra temibile che tra l’altro riesce sempre a segnare, come hanno dimostrato gli ultimi suoi risultati. Questo sarà sicuramente un elemento a cui dovremo fare attenzione. Abbiamo comunque un dipartimento del club con uno staff che ha studiato i nostri avversari. È un lavoro condiviso e assieme abbiamo definito le strategie in vista della gara di sabato”.

Osian Roberts ha poi aggiunto: “Il nostro obiettivo è cercare di proseguire con quanto di buono è stato fatto contro lo Spezia. Siamo stati bravi a vincere contro un avversario motivato e su un terreno che comunque non era in buone condizioni. Come avete visto, infatti, la parte sotto la tribuna centrale era ghiacciata. In questa settimana di lavoro ho apprezzato l’atteggiamento della squadra, tutti molto motivati e pronti ad applicare quei principi di calcio che piacciono a questa società. Soprattutto mi è piaciuto l’atteggiamento negli allenamenti di chi non è partito dall’inizio contro lo Spezia. Ma, tengo a specificare, per me non esistono titolari. Io ragiono su tutto quello che è il gruppo squadra. Questa deve essere la giusta mentalità”.

L’allenatore ha accennato ad aspetti da migliorare. “Dobbiamo crescere ad esempio nel possesso di palla e nell’organizzazione della fase difensiva. Ho notato in alcuni frangenti che i nostri giocatori non si sono trovati nella posizione corretta E questi sono elementi da sistemare”. Sul suo apporto alla causa del Como ha specificato: “Porto la mia esperienza e quello che ho fatto nel mondo. L’obiettivo è creare un gruppo unito come ho fatto con la nazionale del Galles che era molto indietro nel ranking internazionale ed è poi salita ai primi posti. Penso di poter portare qualcosa di importante sotto il profilo tattico, visto che ho seguito molti allenatori partite ed eventi di calcio in tutto il mondo. Con me ci sono uno staff preparato, giovane, e una squadra che segue tutte le indicazioni. Sarà poi importante sapere superare gli ostacoli che sicuramente arriveranno o i periodi no, che non potranno mancare. Ecco in quel momento la mia esperienza potrà per far sì che la fase difficile possa essere superata agevolmente”.

Osian Roberts in conclusione è tornato sulla gara con la Reggiana. “La serie B è un campionato molto competitivo. Ogni partita fa storia a sé, ma noi dobbiamo concentrarci sul nostro lavoro. A questo punto l’attenzione deve essere tutta la sfida con la Reggiana. Ho grande stima di Alessandro Nesta, allenatore della formazione avversaria. È stato uno dei migliori giocatori del mondo nel suo ruolo. Tra l’altro l’ho visto da avversario del Galles affrontare l’Italia per le qualificazioni agli Europei del 2004. Sono felice nel vedere che questi top player si mettano ad allenare, essere educatori ed insegnanti di calcio”.