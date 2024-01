Giovedì 25 gennaio a Cantù è in programma il tradizionale rogo della Giubiana. Alle 20.45 il corteo storico partirà dal Parco Martiri delle Foibe. Si snoderà poi per le vie del centro canturino in direzione Piazza Fiume, via Cavour, via Matteotti, ruotando attorno Piazza Garibaldi per giungere all’imbocco di via Dante attorno alle 21.20. Seguirà la lettura della sentenza che manderà al rogo la castellana traditrice e l’accensione del falò.

In programma uno spettacolo piromusicale con effetti di luce e colore. Saranno presenti le bancarelle di dolci e frittelle e sarà servito il tradizionale risotto con luganega.

Dalle 20 sarà chiuso il traffico nell’area del corteo.