Tre lavoratori in nero e violazione delle norme per la sicurezza negli ambienti di lavoro. Multe per oltre 30mila euro al gestore di un ristorante di via Asiago, controllato nella serata di ieri dai carabinieri di Como e del nucleo ispettorato del lavoro. Da lunedì, a meno che non sia sanata la posizione dei lavoratori irregolari, è prevista anche la sospensione temporanea dell’attività. I militari dell’Arma hanno effettuato un controllo per il contrasto al lavoro irregolare e per la tutela della sicurezza degli ambienti di lavoro.

Nel ristorante erano in servizio 17 dipendenti, 3 dei quali sarebbero risultati in nero. Accertate inoltre violazioni e mancanze legate alle regole antincendio e di salute e sicurezza pubblica. Sono scattate sanzioni amministrative per oltre 13mila euro e ammende per quasi 19mila. Prevista anche la sospensione dell’attività per la presenza dei lavoratori in nero. Il provvedimento scatterà lunedì, a meno che non sia sanata la situazione.