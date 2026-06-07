Maltempo in Lombardia, 127 interventi dei vigili del fuoco

I vigili del Fuoco della Lombardia hanno effettuato 127 interventi riconducibili all’ondata di maltempo che ha interessato diverse aree della regione negli scorsi giorni. Le richieste di soccorso hanno riguardato prevalentemente danni d’acqua e allagamenti, alberi pericolanti o caduti, nonché verifiche di stabilità di edifici e strutture.

I vigili del fuoco hanno comunicato il bilancio. Nel dettaglio, sono stati effettuati 67 interventi per danni d’acqua, 48 per alberi pericolanti, 24 per verifiche statiche e dissesti, 7 per alberi caduti, 6 per appartamenti allagati, 3 per allagamenti, 3 per infiltrazioni d’acqua e 2 per sottopassi allagati. Le squadre hanno operato senza sosta per la messa in sicurezza di alberature, edifici e infrastrutture, il prosciugamento di locali allagati e la rimozione delle situazioni di pericolo causate dalle avverse condizioni meteorologiche

Le province maggiormente interessate risultano Milano con 60 uscite, Monza e Brianza con 20 e Brescia con 43. Seguono Varese con 30 interventi e Bergamo con 26 interventi ciascuna, Como con 33 e Lecco 19.