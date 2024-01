“L’area della Ticosa è la più grande della città. L’accesso è vietato e mi aspetto che questo basti. Se all’interno ci sono pneumatici e rifiuti è perché qualche incivile ce li ha buttati. Non posso certo pensare di far presidiare l’area o costruire un muro per fermare gli incivili”.

Il sindaco di Como Alessandro Rapinese interviene sulla situazione dell’area della ex Ticosa. Le ultime immagini, girate nei giorni scorsi mostrano le reti divelte o danneggiate e i numerosi varchi dai quali è possibile accedere facilmente a una zona che dovrebbe essere off limits. Un problema anche di sicurezza.

Per non parlare dei rifiuti abbandonati ovunque. L’ultima scoperta, documentata dalle immagini, è una montagna di pneumatici recentemente abbandonata all’interno del perimetro della ex tintostamperia. Osservando la situazione, è facile pensare che chi ha scaricato le gomme sia entrato con un veicolo all’interno del perimetro dell’area Ticosa, passando non certo da una piccola arteria secondaria ma da viale Innocenzo.

“Senza gli incivili l’area non sarebbe una discarica – commenta Rapinese – Ci sono gli incivili ed evidentemente e questo è il problema. Accedere sarà anche facile ma non per questo penso di costruire un muro o fili spinati. Il problema è cosa abbia nella testa chi lancia pneumatici in una proprietà pubblica. Non è pensabile presidiare militarmente l’area più grande della città. Siamo orgogliosi dei risultati quotidiani della nostra polizia locale e dei loro interventi, ma non metterò una pattuglia per prevenire i comportamenti incivili. Non spreco soldi per costruire un muro o presidiare una zona nella quale nessuno dovrebbe accedere”.

“Chi entra sta già violando le norme – aggiunge Rapinese – Inoltre, non ha certo garanzie di trovare un ambiente salubre. Abbiamo già fatto interventi di pulizia e altri ne faremo, ma in quell’area nessuno dovrebbe entrare. Questa è l’unica risposta”.

Intanto, non ci sono novità sul recupero dell’area. Entro fine mese dovrebbe essere presentato il progetto di Acinque, completo della documentazione economica, per il nuovo parcheggio da 650 posti che dovrebbe essere realizzato in Ticosa. “Non abbiamo ancora ricevuto la documentazione, dovrebbe arrivare per fine gennaio”, la conferma del sindaco.