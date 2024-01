“C’è stato un incontro e ci sono delle novità positive per la città”. Il sindaco di Como Alessandro Rapinese ha confermato, in diretta su Etv, di aver avuto un incontro in Regione Lombardia sul futuro della piana di Muggiò. Dopo la doccia fredda arrivata nei giorni scorsi, che ha messo fine alle attese di Como e Varese sulla partita per ottenere i fondi del Pnrr, 26 milioni di euro, destinata alla realizzazione del Palazzetto federale degli sport del ghiaccio, fondi che non ci sarebbero, Como va avanti con il progetto alternativo presentato a novembre per riqualificare l’area e trasformarla in un “quartiere dello sport”.

Il progetto prevede una piscina olimpionica completa di altre due vasche interne per allenamento e riabilitazione e altre due all’aperto, da posizionarsi sulle ceneri del vecchio palazzetto dello sport. Niente arena del ghiaccio, come previsto nel progetto 1, ma comunque un palazzetto del ghiaccio al fianco del nuovo palazzetto dello sport dotato di due campi. Previsto anche un autosilo multipiano a servizio degli impianti, che verrebbe realizzato sulla piscina esistente.