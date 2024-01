Como, hanno patteggiato 10 mesi, sospensione condizionale della pena e sono tornati in libertà. Per loro anche una multa da 800 euro. Si è chiuso così il processo con rito direttissimo celebrato oggi in tribunale a Como per i due giovani serbi residenti in Francia di 25 e 20 anni, arrestati dai carabinieri sabato a Como. Erano accusati del furto di due Rolex da 50mila euro. Fingendosi acquirenti si erano incontrati in città con un 65enne svizzero che avrebbe dovuto far vedere loro gli orologi. Salvo poi scappare a piedi con il bottino. La vittima si era messa ad urlare attirando l’attenzione di un 15enne che era scattato all’inseguimento. Il ragazzino era stato poi aiutato dai militari dell’esercito e infine i carabinieri li avevano arrestati. Gli orologi restituiti al proprietario.