Santa Messa di chiusura della visita al vicariato di Tirano. Si è conclusa ieri, con la Santa Messa celebrata al santuario di Maria Ausiliatrice in Aprica (So), la Visita pastorale al vicariato di Tirano, la prima di una serie di incontri che porterà il Vescovo della diocesi di Como, cardinale Oscar Cantoni, a mettersi a confronto, nei prossimi mesi, con tutti i 30 Vicariati della Chiesa comense, per riflettere insieme su come vivere e attuare gli orientamenti emersi dal Libro Sinodale, “Testimoni e annunciatori di Misericordia”.

Di rientro da questa prima Visita pastorale, il cardinale di Como, insieme ai Vescovi della Conferenza Episcopale Lombarda, sarà in Vaticano dal 29 gennaio al 3 febbraio per la “Visita ad Limina Apostolorum”. Da lunedì i vescovi lombardi saranno impegnati in incontri con i Dicasteri vaticani, il Tribunale della Rota Romana, la Pontificia Commissione per la tutela dei minori, la Segreteria generale del Sinodo e la Segreteria di Stato. Vivranno momenti di preghiera e celebrazione nelle basiliche patriarcali di Roma e giovedì 1° febbraio incontreranno papa Francesco.

“Questa celebrazione eucaristica, in questo santuario mariano, è il comune rendimento di grazie per il dono che il Signore ci ha concesso di sperimentare in questi giorni di grazia, nel corso di questa breve, ma intensa visita pastorale – ha detto il cardinale Cantoni – Qui si è realizzato quello spettacolo di unità, tra sacerdoti da una parte e tra sacerdoti e laici che fa di fratelli e sorelle , provenienti da parrocchie diverse, un solo corpo, unito in Cristo, con molte membra e varie funzioni. Solo Cristo è capace di trasformare una massa di persone in un solo popolo, una sola chiesa di fratelli e sorelle, chiamati a testimoniare ed annunciare la misericordia di Dio. A voi tutte, parrocchie del vicariato di Tirano, raccomando di custodire con gioia il dono del Battesimo, porta di ingresso nella vita cristiana, membri della Chiesa, famiglia dei figli di Dio”.