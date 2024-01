“GIORGIO PICCAIA. NATURA SEGRETA: LA SEQUENZA DI FIBONACCI”.

E’ il titolo della mostra diffusa al via da domani e fino al 31 marzo a Como. Tre le sedi espositive: San Pietro in Atrio in via Odescalchi (inaugurazione domani alle 18), il cortile del Comune e l’Aero Club (in questo caso l’inaugurazione sarà sabato alle 18).

Giorgio Piccaia

“All’interno della mostra allestita in San Pietro in Atrio vengono indagate le forme della natura, intrecciate alla sequenza di Fibonacci, con l’artigianato e le arti popolari elementi che definiscono il progetto di Como Città Creativa UNESCO”. Così l’assessore alla Cultura, Enrico Colombo.

“I numeri hanno una personalità e moltissime storie da raccontare. La matematica è un meraviglioso universo pieno di sorprese e questa mostra è un’occasione unica per ospitare alcune opere che si ispirano alla successione di numeri che ha fatto la storia” ha dichiarato Cesare Baj, vicepresidente dell’Aero Club Como.

Piccaia e Baj

“La mostra illustra con installazioni e opere su tela, papiro e piccole sculture in plexiglas, il rapporto tra la bellezza della natura e il significato dei numeri.

Per questo omaggio l’artista Giorgio Piccaia utilizza i numeri della Sequenza di Fibonacci. La sequenza, il cui rapporto tra due numeri consecutivi tende alla proporzione divina, è la via iniziatica per il suo lavoro”. Queste le parole della curatrice dell’esposizione Melania Rocca.

Le opere esposte

Nell’ex Chiesa San Pietro in Atrio, l’artista espone una serie di opere su carta, papiro e tela e alcune sculture in plexiglas.

Nel cortile del Palazzo Cernezzi Piccaia propone l’installazione Il Cubo e il Mondo con alcune Bandiere Aquilone, senso di libertà e pace.

Nell’ hangar dell’Aero Club Como, ci sarà una scultura Aero-numerica e due Bandiere Aquilone al vento.