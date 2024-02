(ANSA) – ROMA, 01 FEB – "Dopo Solinas in Sardegna, Meloni farà fuori anche Bardi dalla Basilicata? Bardi ha fatto molto bene, sarà lui il candidato, c’è già consenso su questo. Non ci saranno ulteriori tensioni, così come non ce ne saranno in Abruzzo e in Piemonte, dove Marsilio e Cirio hanno operato bene. In Umbria la Lega ritiene correttamente che il proprio presidente vada riconfermato. Saranno delusi gli uccellacci del malaugurio che vogliono un centrodestra in crisi". Lo ha detto Paolo Barelli, capogruppo di Forza Italia alla Camera, a "L’Attimo Fuggente" su Radio Giornale Radio. (ANSA).