Primo maggio sui pedali, gare Juniores a Cantù

Ciclismo su strada giovanile protagonista a Cantù, nel giorno del 1° maggio. Il CC Canturino 1902 sarà impegnato nell’organizzazione di due gare riservate alla categoria Juniores: quella maschile valevole come Campionato provinciale di Como e di Milano al mattino e quella femminile valevole come Campionato provinciale di Como nel pomeriggio.

Per entrambe le corse, il ritrovo sarà a Cantù in Piazza Marconi. La prova maschile scatta al mattino alle 9, con un circuito da percorrere per sette giri, con un totale di 105 chilometri. Per la competizione femminile il via sarà alle 14.30 (5 giri e 75 chilometri). L’arrivo sarà in corso Italia.