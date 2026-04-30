A Sagnino il centro estivo per i bimbi dell’asilo. Iscrizioni fino al 14 maggio

Il Comune di Como organizza il centro estivo diurno per i bambini della scuola dell’infanzia, che si svolgerà all’asilo di Sagnino dal 3 al 28 agosto. Previsti inoltre posti aggiuntivi per il mese di luglio in collaborazione con gli istituti paritari e le associazioni di genitori.

Le famiglie che desiderano usufruire del servizio possono iscrivere i figli fino al 14 maggio attraverso il portale eCivis, al quale si accede con identità digitale Spid o carta d’identità elettronica. Anche in caso di iscrizione di più bambini deve essere presentata un’unica domanda.

Per poter procedere con l’iscrizione, è necessario che il bambino abbia frequentato almeno un anno la scuola dell’infanzia e che la famiglia non abbia debiti e morosità con il settore servizi alla persona del Comune di Como. In caso di un numero di domande superiore ai posti, sono previsti criteri per la definizione della graduatoria.

Il costo settimanale del centro estivo è di 92 euro per i bambini residenti a Como e di 130 per i non residenti. Sono previste riduzioni in base all’Isee, per l’iscrizione di più di un figlio e per bambini con disabilità.