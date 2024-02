Manca davvero poco e le strade di Cantù torneranno ad essere colorate da maschere e dai carri più grandi della Lombardia. Arrivato alla 98esima edizione, il carnevale canturino si apre domenica 4 febbraio con la prima sfilata. Alle 13.30 l’apertura degli ingressi, alle 14 l’inizio dello spettacolo e dopo mezz’ora l’inizio della sfilata. Si prosegue poi la domenica successiva, 11 febbraio, e la conclusione sarà sabato 17 febbraio, con la “Gran sfilata” e la proclamazione del carro vincitore del concorso. Sette i carri in gara, completamente rinnovati. La novità è che a decidere il vincitore sarà una giuria popolare.

Biglietto aumentato e bambini non più gratis

Fa discutere invece la decisione di aumentare il costo del biglietto, che passa dai 6 agli 8 euro, più i diritti di prevendita. Ticket di un euro anche per i bambini con meno di 10 anni. “ln altri Carnevali confrontabili con il nostro – spiegano dall’Associazione carnevale canturino – si paga decisamente di più e questa differenza di prezzo ci può aiutare ad affrontare alcune spese legate alla crescita della manifestazione” aggiungono. Il biglietto è acquistabile sul portale liveticket.it e sul sito dell’Associazione Carnevale canturino A.P.S

Non solo carri, anche tanto intrattenimento

Non solo carri, però, il carnevale canturino vale per tutti. Quest’anno ci sarà anche una premiazione per le maschere più belle dei bambini fino a 10 anni e le vetrine dei negozi della cittadina saranno colorate dai mascheroni realizzati dai soci dell’associazione.

Nelle giornate delle sfilate anche tanta musica con diversi gruppi musicali ad esibirsi. E poi punti ristoro in piazza Volontari della Libertà e in piazza delle Stelle e giochi gonfiabili gratuiti per i più piccoli. Previsto anche un servizio navetta per gli spettatori.