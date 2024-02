Un operaio di 58 anni è rimasto ferito oggi mentre stava lavorando in un’azienda a Novedrate, in via delle Betulle. La mano dell’uomo, per cause ancora da chiarire, sarebbe rimasta bloccata in un macchinario utilizzato per pressare le tavole di legno.

Sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno liberato l’operaio, poi affidato agli operatori del 118 e trasportato all’ospedale San Gerardo di Monza. I carabinieri stanno ricostruendo la dinamica dell’incidente.