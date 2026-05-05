Propone un giro in barca da 2mila euro, buttadentro multato e denunciato per la reazione

Multe ai buttadentro, sono 52 dall’inizio dell’anno le sanzioni contestate dagli agenti della polizia locale di Como per la violazione della norma del regolamento di polizia urbana che vieta di avvicinare i turisti per proporre tour in barca e altre attività. Il primo maggio scorso, nella giornata festiva, durante un servizio di controllo nella zona della biglietteria della Navigazione Lago, gli agenti hanno fermato due promoter che proponevano un servizio di imbarcazione privata al costo di 2mila euro per quattro ore di navigazione. I due, nonostante il rifiuto dei turisti, secondo gli agenti avrebbero insistito.

Alla richiesta dei vigili di mostrare i documenti, uno avrebbe avuto un comportamento ostile e avrebbe sottratto con forza un documento dalle mani di un agente, tentando la fuga.

L’uomo è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e multato per la violazione al regolamento di polizia urbana.