Como, aggredito il vigilante di un supermercato per una bottiglia di vino: due arresti

La polizia di Como ha arrestato nella notte un 31enne marocchino per tentata rapina ed un 23enne, sempre marocchino, per tentato furto aggravato, entrambi senza fissa dimora.

Intorno a mezzanotte le volanti della questura si sono recate in un supermercato di via Recchi, dove erano stati segnalati un furto di merce ed un’aggressione all’addetto alla sicurezza da parte di due uomini.

Gli agenti hanno individuato e fermato sia l’aggressore, il 31enne marocchino che stava cercando di allontanarsi, sia l’autore del furto, il 23enne. L’addetto alla sicurezza ha quindi spiegato ai poliziotti di aver notato, all’interno del supermercato, un uomo con una bottiglia di vetro nascosta nei pantaloni. Dopo avergli chiesto di lasciarla, è stato minacciato e colpito, con un pugno al torace, da un altro uomo, che aspettava all’ingresso. La merce rubata è stata restituita.

I due sono stati quindi arrestati e oggi, dopo il rito direttissimo, il reato di rapina è stato esteso ad entrambi, in concorso tra loro. Inoltre, al 23enne è stata applicata la misura della presentazione alla polizia giudiziaria e al 31enne il divieto di dimora in Lombardia.