Buttadentro, 52 multe della polizia locale da inizio anno. Un promoter denunciato per la reazione

Multe ai buttadentro, sono 52 dall’inizio dell’anno le sanzioni contestate dagli agenti della polizia locale di Como per la violazione della norma del regolamento di polizia urbana che vieta di avvicinare i turisti per proporre tour in barca e altre attività. Il dato fa riferimento soprattutto alle ultime settimane, quando la stagione turistica è entrata nel vivo e sono iniziati i controlli mirati delle forze dell’ordine.

L’ultima multa in ordine di tempo il primo maggio scorso, in un controllo durante il quale si sono vissuti momenti concitati e sfociato anche in una denuncia per resistenza. Durante un servizio di controllo nella zona della biglietteria della Navigazione Lago, gli agenti della polizia locale, con una pattuglia in borghese, hanno fermato due promoter che proponevano un servizio di imbarcazione privata al costo di 2mila euro per quattro ore di navigazione.

I due, nonostante il rifiuto dei turisti, secondo gli agenti avrebbero insistito nel proporre il servizio. Alla richiesta dei vigili di mostrare i documenti, uno avrebbe avuto un comportamento ostile e avrebbe sottratto con forza un documento dalle mani di un agente, tentando la fuga. L’uomo è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e multato per la violazione al regolamento di polizia urbana.