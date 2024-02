Tutti convocati per la gara di Terni. Il Como fa il pieno di nuovi acquisti pronti a scendere in campo. Non manca nessuno in vista del match che si gioca sabato alle 16.15 allo stadio Libero Liberati.

In ordine alfabetico gli ultimi arrivati partiti per l’Umbria sono Ballet, Braunoder, Fumagalli, Gioacchini, Goldaniga, Nsame e Strefezza. Nel gruppo mancano invece lo squalificato Odenthal e l’infortunato Cutrone.

Grande, inutile negarlo, l’attesa per questo incontro e per la seconda parte di campionato. La società lariana è stata assoluta protagonista sul mercato. Ai nomi già citati sono stati aggiunti, nelle ultime ore prima della chiusura, due prospetti interessanti come il centrocampista irlandese Najemedine Razi e il difensore italobrasiliano Fellipe Jack.

Detto questo, la squadra è chiamata a ribaltare la battuta d’arresto interna con l’Ascoli, uno 0-2 inaspettato con i lariani che sono stati scavalcati in classifica da Cremonese e Venezia e che alla vigilia di questo turno si ritrovano quarti.

“Conosciamo bene i punti di forza dei singoli giocatori della Ternana, quindi sarà per noi un test molto difficile. Tuttavia, abbiamo lavorato duramente per essere pronti e competitivi” ha detto alla viglia dell’incontro Osian Roberts, allenatore del Como. “Credo che questa finestra di mercato sia stata cruciale per il club. Ogni giocatore che abbiamo acquisito porta con sé qualità e punti di forza diversi, che possiamo sfruttare a seconda delle esigenze e degli avversari. Speriamo che tutti i nuovi si ambientino rapidamente, così da poter mostrarci al meglio sul campo”.

Per quanto riguarda le altre squadre di testa, in questo turno si gioca lo scontro diretto Parma-Venezia, mentre la Cremonese è impegnata a Lecco.