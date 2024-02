Abitazione in fiamme ieri sera in un rustico in via Damiano Chiesa a Carbonate. I vigili del fuoco del comando di Como sono intervenuti assieme ai colleghi di Varese intorno alle 21.30 per domare l’incendio. La dinamica del rogo è in corso di accertamento.

Due persone sono rimaste ferite e sono state portate rispettivamente in codice rosso, dunque in gravi condizioni, e in codice giallo – media gravità – in ospedale.