Brutta caduta: Davide Ballerini costretto al ritiro dal Giro d’Italia

Brutte notizie dal Giro d’Italia per Davide Ballerini. Il corridore canturino, vincitore della tappa di Napoli, è stato infatti costretto al ritiro. Oggi il corridore della della XDS Astana è andato all’attacco, è stato attivo fin dall’inizio ed è stato protagonista di una fuga. Poco dopo essere stato ripreso dal gruppo, il comasco è scivolato a terra in una curva ed è finito su un marciapiede. Un colpo molto forte, quando mancavano 150 chilometri dall’arrivo a Chiavari. Dopo la brutta caduta Davide si è rimesso in sella, non si è voluto arrendere, ma si è poi fermato per il forte dolore a un ginocchio.