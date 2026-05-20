Stadio, demolita la curva con i tubolari. Da lunedì i lavori per le fondazioni speciali

Proseguono celermente i lavori di demolizione della curva ovest dello stadio Sinigaglia.

Si è partiti con la rimozione dei seggiolini, che il Como 1907 rivenderà ai tifosi, con prelazione per gli abbonati della curva e parte dell’incasso devoluto in beneficenza. In caso di disponibilità, in un secondo tempo ci sarà una ulteriore vendita per gli abbonati in altri settori.

Dai seggiolini ai famigerati tubolari, quelli che la Uefa non vuole vedere negli stadi delle sue competizioni. Lo smontaggio è iniziato ed è andato avanti velocemente. La struttura era stata eretta in occasione della promozione in serie A nella stagione 2001-2002. In teoria doveva essere una curva provvisoria, la sua vita è stata invece di ben 24 anni. Spalti che hanno accompagnato le vicende della squadra lariana in serie D, negli anni peggiori nella storia del Como, e poi in anni più recenti con la crescita esponenziale che ha portato la squadra dai dilettanti alla conquista di una coppa europea. Per ora non si sa quale, ma sarà una tra Champions ed Europa League.

Da lunedì, poi, scatterà una ulteriore fase con il posizionamento delle macchine da perforazione e i lavori per le fondazioni speciali della futura curva, che dovrebbero prendere il via martedì, al massimo mercoledì.

All’inizio di giugno, poi, si procederà con le opere di allargamento del campo. Anche questa una richiesta della Uefa al pari della risistemazione degli spazi, interni ed esterni, per tv e stampa e alla creazione di parcheggi ad uso della Uefa.

La prima giornata di Europa League (questo sarà il torneo dei lariani se il campionato dovesse finire oggi) è fissata per il 16 e 17 settembre. La finalissima sarà al Waldstadium di Francoforte, in Germania, il 26 maggio 2027. Tra le squadre qualificate più note i francesi del Marsiglia, le tedesche Bayer Leverkusen e Hoffenheim, gli austriaci del Salisburgo, i greci del Paok Salonicco, l’ungherese Ferencvaros e i portoghesi del Benfica.

Ben più alto livello per la Champions. Il Como, ricordiamo, rimane sempre in lizza, anche se tutto dipende dai risultati di Milan e Roma nell’ultimo turno, oltre che dalla trasferta dei biancoblù a Cremona, con la finalissima programmata allo stadio Metropolitano di Madrid, la casa dell’Atletico, per sabato 5 giugno 2027.