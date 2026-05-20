Desirée Maldera: “Dal 2020 perseguitata da uno stalker”. L’influencer vive a Como

“Da sei anni sono perseguitata da uno stalker. Non è una questione di gossip, è una violenza. Vivo nel terrore dal 2020, per me e per i miei figli”. Lo ha raccontato in un’intervista a Il Messaggero Desirée Maldera, 33 anni, influencer ed ex volto televisivo, figlia di Aldo, calciatore di Milan e Roma scomparso nel 2012. Maldera, molto nota e attiva sui social, dal 2018 vive con la famiglia a Como. La prima denuncia dell’uomo che ancora la perseguita è stata presentata nel 2020 a Milano. Da allora, Maldera spiega di aver raccolto 121 post e video in cui sarebbe stata offesa online. “Continuerò la mia battaglia anche per mio padre – ha dichiarato – Dovrebbero esserci sanzioni certe”.