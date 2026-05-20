Cermenate, scontro con un’auto, ferito un motociclista di 29 anni

Un motociclista di 29 anni è rimasto ferito in un incidente avvenuto alle 13.30 di oggi a Cermenate, in via Diaz. Ancora da chiarire la dinamica dello scontro tra la moto e un’auto che percorreva la provinciale. Per i soccorsi sono state inviate automedica e ambulanza ed è intervenuto poi anche l’elicottero, che non ha però trasportato il ferito. Il 29enne è stato trasportato al Sant’Anna e non sarebbe fortunatamente in condizioni critiche. I vigili del fuoco del distaccamento di Cantù hanno messo in sicurezza i veicoli e la strada. Accertamenti sulla dinamica dell’incidente.