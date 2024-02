Disastro treni, ennesima mattinata di disagi per i pendolari. Dopo il ghiaccio sui binari, i treni troppo alti per passare in galleria e ancora guasti e manutenzioni questa mattina il problema riguarda un non meglio specificato “intervento tecnico”. A farne le spese, ancora una volta, i pendolari delle linee del trasporto ferroviario comasco, in particolare la linea Como-Saronno-Milano. “Questa mattina disservizio ingiustificabile”, scrive sui social un pendolare in partenza da Como e diretto a Milano.

Sul sito di Trenord si legge che il treno 1115 “partito alle 7:13 da Milano Cadorna e diretto alle 8:14 a Como Lago ha terminato il viaggio nella stazione di Como Borghi per consentire un intervento tecnico”. E ancora: il treno corrispondente 1128 da Como Lago delle 8:46 diretto a Milano Cadorna alle 9:48 è partito da Como Borghi alle 8:51. Il cambio di stazione ha creato quindi non pochi disagi a quanti dovevano raggiungere il capoluogo lombardo.

Tanta la rabbia dei pendolari. Ormai i disagi quotidiani vissuti dai viaggiatori sulle linee ferroviarie lombarde, e in particolare quelle comasche, non fanno più notizia tanto sono all’ordine del giorno. Non si contano nemmeno più le mattine perse o fortemente penalizzate a causa proprio del trasporto ferroviario.

Sui social esplode ancora una volta l’indignazione nei confronti del servizio. “Treno da Milano in ritardo di 10 minuti. Passeggeri fatti scendere e fermata Como Lago soppressa – si legge in un post in cui l’utente allega anche l’immagine della stazione Como Borghi questa mattina – Passaggi a livello del centro città abbassati per quasi 10 minuti e traffico bloccato. Gente che attraversa con il treno in transito”.