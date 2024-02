Fornitore Offresi, il salone della subfornitura meccanica, torna a Lariofiere di Erba. L’appuntamento internazionale – arrivato alla 15esima edizione – si svolgerà dal 15 al 17 febbraio e rappresenta un punto di incontro tra domanda e offerta nella filiera meccanica a livello globale. 340 le aziende di settore espositrici dirette, 190 quelle rappresentate, tra italiane ed estere, 4 testate di settore media partner. Numeri che – secondo gli organizzatori – testimoniano la volontà delle imprese di investire in nuove opportunità di business, nonostante le sfide economiche in corso.

“Il salone negli anni si è dimostrato in grado di intercettare i reali bisogni di domanda e offerta, proponendo un contesto ideale per costruire nuove relazioni d’affari e creare connessioni in vista di proficue collaborazioni. Per l’economia territoriale favorisce la definizione di commesse significative per le aziende partecipanti.” Così il presidente di Lariofiere, Fabio Dadati.



Fornitore Offresi non è solo una vetrina espositiva ma anche il luogo dove si sviluppano relazioni commerciali durature in Italia e all’estero.

Anche il presidente della Camera di Commercio di Como-Lecco, Marco Galimberti parla di “Ruolo centrale delle imprese espositrici, appartenenti ad un comparto metalmeccanico territoriale che riesce a creare azioni sinergiche di rete, a sviluppare concrete opportunità di business con ricadute positive per l’economia lariana”.

Il salone sarà aperto dalle 9.30 alle 17,30 dal 15 al 17 febbraio.

Ingresso gratuito per gli operatori previa registrazione online.