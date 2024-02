(ANSA) – ROMA, 07 FEB – Sarà caratterizzato dal maltempo, con forti piogge e vento, il lungo weekend di Carnevale che si apre domani – Giovedì Grasso – per concludersi il successivo Martedì Grasso. Dopo qualche ora di alta pressione oggi, con momenti soleggiati a carattere sparso in un contesto molto variabile (al Centrosud il sole accompagnerà la giornata con massime fino a 23 gradi in Sicilia, 20 gradi in Calabria, Sardegna e Puglia), il tempo da domani ‘cambierà registro’. Secondo le previsioni di Lorenzo Tedici, meteorologo del sito www.iLMeteo.it, "nella giornata del Giovedì Grasso inizieremo a sentire gli effetti dell’avvicinamento del ‘Ciclone Pulcinella’: sono previste deboli piogge sul Nord-Ovest, in particolare dalla tarda serata, precedute però da un anticipo instabile pomeridiano in Liguria ed Alta Toscana". Il clou del peggioramento è previsto però venerdì e, soprattutto, nel weekend di Carnevale: "gli ombrelli – spiega Tedici – dovranno essere aperti e ormeggi serrati da Giovedì Grasso a Martedì Grasso". Nel dettaglio: – Mercoledì 7 – Al nord: nubi basse; pioviggine in Liguria e sul Friuli. Al centro: nuvoloso sulle tirreniche con possibile pioviggine, più stabile sulle adriatiche. Al sud: poche nubi con massime ancora oltre la media del periodo. – Giovedì 8 – Al nord: cielo spesso coperto, piogge deboli in serata al Nord Ovest. Al centro: nuvoloso sulle tirreniche con possibili piovaschi (ma solo al mattino), poi tutto sole. Al sud: soleggiato. – Venerdì 9 – Al nord: piogge via via più diffuse. Al centro: piogge in arrivo su Toscana e Umbria. Al sud: soleggiato, qualche nube in più in Campania. Tendenza – Weekend con il ciclone e maltempo generale. (ANSA).