Serie A, oggi a Parma sarà svelato il calendario del campionato 2026-2027

Oggi a Parma sarà presentato il calendario della serie A 2026-2027. Il Como e tutte le altre squadre conosceranno il loro cammino. L’evento è previsto alle 18.30.

I lariani, con i lavori allo stadio, hanno chiesto di poter iniziare il torneo in trasferta. Il campionato prenderà il via ufficialmente nel weekend del 22-23 agosto 2026 e terminerà in quello del 29-30 maggio 2027.

I turni infrasettimanali saranno due. Il primo sarà il 28 ottobre 2026; il secondo durante l’epifania, il 6 gennaio 2027.

La novità principale riguarderà la pausa per le Nazionali. Nel mese di settembre ci sarà una maxi-sosta dal 21 settembre al 6 ottobre 2026; più corti gli altri due stop in programma tra il 9 e il 17 novembre 2026 e tra il 22 e il 30 marzo 2027. Un’ulteriore pausa si è stata fissata per 26-27 dicembre 2026, a cavallo delle festività natalizie.

La sequenza delle gare nel girone di andata è diversa rispetto a quella delle sfide nel girone di ritorno e ci sarà un minimo di otto giornate di distanza tra i match di andata e ritorno contro la medesima avversaria.



Il Como si presenta al via forte del quarto posto ottenuto nell’ultimo campionato, piazzamento che ha regalato la qualificazione alla Champions League, il migliore nella storia del club. Per i lariani la prossima sarà la 16esima partecipazione alla A, la prima fu nel campionato 1949-1950.

Rispetto allo scorso torneo non ci sono più Cremonese, Pisa ed Hellas Verona, retrocesse in B. Al loro posto sono salite Venezia, Frosinone e Monza.