Intervento oggi ad Alserio via per Carcano dalle ore 9 alle 12 per la segnalazione da parte di alcuni passanti di uno sversamento di sostanze chimiche non meglio identificate che avevano interessato un tratto di strada e dei box oltre alla roggia che porta l’acqua al lago di Alserio. La roggia in questione parte dal comune di Orsenigo e scende fino a valle nel comune di Alserio sfociando – appunto – nel lago. Su tutto il tratto sono state rilevate fuoriuscite di sostanza schiumogena.

I vigili del fuoco del distaccamento di Erba con il carro NBCR (nucleare batteriologico chimico radiologico) della sede centrale di via Valleggio di Como e personale specializzato hanno svolto i rilievi e messo in sicurezza l’area. E’ Intervenuta anche l’ARPA (Agenzia regionale per la Protezione dell’Ambiente). Presenti il sindaco di Alserio e la ditta preposta alla gestione delle condotte delle acque che svolgerà ulteriori campionature. Secondo una prima valutazione non si tratterebbe di una sostanza tossica pericolosa per l’uomo o l’ambiente.