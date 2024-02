Il Como rimane al secondo posto nella classifica di serie B dopo la 25esima giornata. Un piazzamento conquistato venerdì sera dopo il successo interno degli azzurri con il Brescia (1-0 il finale). Logicamente era necessario attendere i risultati delle altre gare della squadre di vertice per capire l’evoluzione della classifica. Tutte sono scese in campo questo pomeriggio. La capolista Parma ha vinto per 2-1 a Cittadella.

Emiliani primi con 51 punti, con Como e Cremonese a quota 45. I grigiorossi non sono andati oltre l’1-1 interno con la Reggiana e sono stati quindi raggiunti al secondo posto dai lariani. Non molla il Venezia (44 punti), che si è imposto a Bolzano contro il SudTirol con un netto 3-0. Bene anche il Palermo, quinto in graduatoria e prossimo avversario degli azzurri. I rosanero hanno vinto a Piacenza contro la FeralpiSalò per 2-1 e hanno ora 42 punti.