Porta Torre. Via le transenne da Porta Torre in primavera. E’ l’obiettivo dell’amministrazione cittadina. Uno degli ingressi principali del centro storico di Como è bloccato da quasi due anni a causa della caduta di un sasso. Transenne a delimitare il passaggio sotto Porta Torre. Ingresso vietato dall’aprile del 2022 quando dalla cima della torre un sasso si è staccato per fortuna senza ferire nessuno. Il risultato: l’area sotto alla porta d’ingresso della città è stata transennata per ragioni di sicurezza.

Quello che avrebbe dovuto essere un intervento temporaneo si è però protratto nel tempo con il risultato che Porta Torre è transennata da quasi due anni. Ora l’amministrazione cittadina si dice pronta a intervenire per riaprire il passaggio, dettando i tempi dell’operazione, ossia entro la primavera.

La giunta comasca ha inoltre predisposto un piano di manutenzione per pulire torri e mura cittadine da piante e arbusti che possono provocare la caduta di massi. Si tratta di un piano di gestione pluriennale per la manutenzione ordinaria di torri e mura, con controlli ogni 12-18 mesi. L’obiettivo – come detto – è mettere in sicurezza le fortificazioni cittadine, attraverso interventi mirati di controllo come l’eliminazione della vegetazione.

La gestione della manutenzione ordinaria di torri e mura ha come finalità l’eliminazione una volta per tutte delle transenne di Porta Torre entro la primavera. Infine nei giorni scorsi è stato allestito il cantieri per la uova illuminazione delle mura di Como. Il progetto prevede la posa di una serie di luci tra Torre Gattoni e Torre San Vitale, passando per Porta Torre. Tra le finalità la volontà di valorizzare nelle ore notturne “le mura romane cercando allo stesso tempo di mantenere un giusto equilibrio e rispetto per il monumento”. Il costo complessivo del progetto ammonta a poco più di 180mila euro.