Incendio in una abitazione di Bedano, in Canton Ticino, con una persona sottoposta a controlli medici per una leggera intossicazione da fumo. Le fiamme, oggi poco dopo le 10. Secondo una prima ricostruzione e per cause che l’inchiesta di polizia dovrà stabilire, il rogo ha preso avvio in una cucina al piano seminterrato. A titolo precauzionale si è resa necessaria l’evacuazione delle due persone presenti nella casa. Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale, i soccorritori della Croce Verde di Lugano nonché i pompieri di Lugano, che in breve tempo hanno domato le fiamme, rimaste circoscritte al locale. Una persona, come detto, è stata sottoposta a controlli medici per una leggera intossicazione da fumo.