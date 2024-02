Incontro in prefettura martedì prossimo per arrivare al via libera ai mille posti in più in curva allo stadio Sinigaglia. La speranza dei tifosi è di poter contare sull’ampliamento per la sfida casalinga del 24 febbraio con il Parma capolista. Al momento però non ci sono certezze nonostante il tentativo di accelerare con le pratiche con Enac, l’ente nazionale per l’aviazione civile, per le torri faro e con il Comitato di Vigilanza Pubblica per la sicurezza. Temi ai quali si aggiunge la convivenza con il cantiere al via per il rifacimento dell’area dei Giardini a Lago.

Il sindaco di Como Alessandro Rapinese ha ribadito che la priorità è il nuovo stadio. Ha annunciato poi per martedì prossimo un incontro del Comitato di Vigilanza Pubblica con l’obiettivo di sbloccare la situazione.

Al termine della riunione di martedì sarà possibile capire se ci sarà il via libera ai mille posti già per sabato 24. Determinante sarà anche il responso finale dell’Enac, dopo i lavori sulle torri faro fatti per evitare interferenze con gli idrovolanti. I tempi sono stretti, ma i seggiolini al Sinigaglia sono già stati installati da tempo e, nel momento in cui ci sarà l’autorizzazione, potranno essere utilizzati immediatamente.