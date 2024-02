Rumore di giorno e di notte, i residenti di via San Bernardino da Siena a Como non hanno pace, convivono con il caos causato dai veicoli che transitano lungo la bretella che collega la via Canturina alla via del Lavoro. All’epoca della realizzazione, erano state posizionate delle barriere fonoassorbenti, rimosse in occasione dei lavori di costruzione dell’accesso di servizio alla nuova stazione di Camerlata e non più ripristinate.

La problematica era già stata segnalata dall’ex consigliere comunale del PD, Gabriele Guarisco, ma ad oggi non c’è ancora stato alcun intervento.

“L’Arpa ha constatato che l’inquinamento acustico supera la soglia prevista sia di giorno sia di notte. Da relazione della stessa Arpa, il Comune di Como avrebbe dovuto affidare l’incarico di progettazione e direzione lavori entro dicembre 2023. Al momento tutto tace e i residenti continuano a convivere con un insopportabile rumore”. Così Guarisco, assieme alla capogruppo del PD in Consiglio comunale Patrizia Lissi (accompagnata dal Segretario del circolo PD di Como Sud Enzo Cresta). Con loro anche un residente della via Emanuele Caso che ha ribadito come i cittadini che abitano in quel tratto di strada siano ormai esasperati.