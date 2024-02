Muffa sui muri e secchi utilizzati per raccogliere l’acqua che cola in alcune aule. E ancora: crepe e infiltrazioni dal soffitto e bagni inagibili. Sono soltanto alcune delle segnalazioni arrivate nelle ultime ore in redazione. Dopo il caso della scuola dell’infanzia di via Varesina, si stanno moltiplicando le comunicazioni sui problemi riscontrati negli edifici scolastici di Como.

“Scuola superiore Magistri Cumacini, ottimo istituto ma con qualche problema di infiltrazioni d’acqua. Conseguenza: muffa sui muri e nelle giornate piovose secchi d’acqua nelle aule”, è una delle tante segnalazioni arrivate alla redazione riguardante la scuola Magistri Cumacini di Como.

A replicare è la dirigente scolastica dell’istituto Laura Francesca Rebuzzini che spiega: “Da tempo siamo in contatto con la Provincia per i lavori necessari nella scuola e proprio in questi giorni la ditta sta intervendo per sostituire la copertura in due aule dell’istituto”. Poi aggiunge: “Non abbiamo mai avuto aule allagate a causa delle infiltrazioni, casomai gli allagamenti sono stati provocati da alcuni studenti che hanno lasciato i rubinetti dei bagni aperti”, dice la preside che tiene a precisare: “La scuola ha sotto controllo la situazione”.

Crepe, muffa e infiltrazioni di acqua anche nella scuola Fogazzaro di via Cuzzi a Rebbio. Un genitore scrive: “Soffitti a rischio crollo e bagni chiusi, soltanto due funzionanti, è una vergogna”. Anche in questo caso a intervenire è la dirigente scolastica dell’Istituto comprensivo Como Rebbio, Silvana Campisano: “Fortunatamente i soffitti non rischiano di crollare però abbiamo problemi di infiltrazioni che devono essere risolti in maniera definitiva. La questione, così come quella relativa ai bagni chiusi, è già stata segnalata al Comune e siamo in attesa di un sopralluogo per verificare proprio questa serie di problematiche”. Poi la preside aggiunge: “Come scuole abbiamo provveduto a una serie di interventi manutentivi ma è necessario un intervento da parte del Comune per sistemare definitivamente il problema”. La scuola di via Cuzzi accoglie complessivamente 19 classi tra primarie e secondarie primo grado, e quasi tutte le aule presentano infiltrazioni di acqua. “Io non so se essere contenta della siccità – conclude la preside – perché la situazione nella nostra scuola va sistemata al più presto. Il quartiere di Rebbio merita di più, è un peccato che il Comune non intervenga”.

Intanto – come detto – sono numerosi i messaggi che continuano ad arrivare alla redazione di Etv. Per segnalare problemi nelle scuole di Como è possibile inviare un messaggio o attraverso la pagina Facebook dell’emittente o attraverso l’email etg@espansionetv.it.