Smog oltre i livelli di allarme anche nella giornata di ieri a Como. Nella provincia lariana, come a Milano e in altre sette città della Lombardia restano in vigore le misure di primo livello per contrastare l’inquinamento dell’aria. Le condizioni meteorologiche, con l’annunciato arrivo della pioggia, già a partire da domani dovrebbero favorire l’abbassamento dei livelli delle polveri sottili.

La centralina dell’Arpa di Como centro, ieri ha registrato una concentrazione media delle polveri sottili di 52 microgrammi per metro cubo, superiore al limite fissato a 50. Dall’inizio dell’anno, la soglia è già stata superata per 14 volte. A Erba il dato medio è stato 53. Peggio a Cantù, che ha toccato quota 80.

Le misure temporanee di primo livello sono attive da ieri a Como e provincia. Stessi provvedimenti anche a Milano, Monza, Bergamo, Brescia, Mantova, Cremona, Lodi e Pavia. Nei comuni con più di 30mila abitanti delle province coinvolte è in vigore la limitazione alla circolazione nella fascia 7.30-19.30 per tutti i veicoli Euro 0 e 1 di qualsiasi alimentazione e per i veicoli Euro 2, 3 e 4 a gasolio.

Rispetto a quelle previste dalle misure permanenti, le limitazioni si applicheranno anche nelle giornate di sabato e di domenica e coinvolgeranno anche i veicoli Euro 4 diesel commerciali, anche se con filtro anti-particolato, e gli Euro 0 e 1 a gpl e metano.

Le misure prevedono inoltre il divieto di combustioni e di accensione di fuochi all’aperto. In tutti i comuni delle province coinvolte è vietato tenere temperature superiori a 19 gradi nelle abitazioni e negli esercizi commerciali. In agricoltura è vietato spandere gli effluenti di allevamento, delle acque reflue, dei fertilizzanti e dei fanghi di depurazione.

Se saranno raggiunti sei giorni consecutivi di superamento delle soglie, scatteranno anche le misure di secondo livello. Le previsioni dell’Arpa, l’Agenzia regionale per la protezione dell’Ambiente della Lombardia indicano “domani, giovedì sarà una giornata di transizione, con condizioni neutre o ancora debolmente favorevoli all’accumulo nella prima metà, e tendenza a una diffusa condizione dispersiva dal pomeriggio, in particolare su Alpi e Prealpi. Venerdì 23 ovunque condizioni favorevoli alla dispersione, sia per rinforzi di vento che ricambio della massa d’aria nonché per la presenza di precipitazioni diffuse”.