(ANSA) – PANAMA, 23 FEB – La magistratura panamense ha annunciato di aver ordinato l’arresto dell’ex presidente, Ricardo Martinelli, dopo che è stata accolta la richiesta di modifica della sua misura cautelare per il reato di riciclaggio di denaro nell’indagine sul caso Odebrecht. In un comunicato, i giudici hanno spiegato che tale modifica della misura cautelare mira ad evitare che Martinelli si sottragga alla sua responsabilità davanti alla giustizia panamense per aver ottenuto l’asilo politico dal Nicaragua. Lo scorso 7 febbraio, il ministero degli Esteri di Managua aveva annunciato di aver accolto la richiesta di asilo politico di Martinelli dopo aver sostenuto che la sua vita era in pericolo e che era vittima di persecuzione politica da parte del governo di Panama. Da allora, l’ex capo dello Stato si trova presso l’ambasciata del Nicaragua a Panamá in attesa di un passaggio sicuro per recarsi a Managua, richiesta che in precedenza era stata respinta. Martinelli, in carica dal 2009 al 2014, è stato condannato nel 2023 a 10 anni di carcere ed ha pagato una multa di oltre 19,2 milioni di dollari per riciclaggio di denaro. La sentenza è stata nel frattempo confermata anche dalla Corte suprema. (ANSA).