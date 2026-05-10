Como, al via i lavori di riqualificazione dei giardini di via Anzani e di via Volpati

Prenderanno il via domani (anche se causa maltempo potrebbero essere rinviati) – come annunciato da Palazzo Cernezzi – i lavori di riqualificazione prima dei giardini di via Anzani e poi di quelli di via Volpati.

La durata degli interventi è stimata in 140 giorni per entrambi i parchi, con termine previsto per il 28 settembre 2026.

Elemento prioritario è la riqualificazione delle aree gioco per bambini, considerate un fattore centrale nella rivitalizzazione dei quartieri, in grado di creare luoghi di incontro per famiglie, bambini e cittadini.

Il progetto di riqualificazione dei giardini di via Anzani si concentra su tre principali ambiti: il rinnovamento dell’area giochi, la creazione di un’oasi della biodiversità e la riqualificazione dei percorsi interni. L’area giochi valorizza l’attuale percorso e amplia l’offerta ludica con nuove aree dedicate, attrezzature innovative e soluzioni progettate per garantire la piena accessibilità ai bambini con disabilità.

Il parco – come detto – accoglierà un’oasi della biodiversità, uno spazio naturale e sensoriale concepito per favorire l’aggregazione, l’inclusione e l’educazione ambientale, con l’inserimento di nuove specie botaniche e installazioni dedicate alla fauna. L’intervento si completerà con la riqualificazione del camminamento principale, arricchito da nuovi spazi di sosta, per un miglioramento dell’accessibilità e della fruibilità del parco.

L’intervento ai giardini di via Volpati, invece, preserva l’attuale struttura del parco, concentrando i lavori sulla riqualificazione dell’area giochi, intesa come elemento centrale del progetto. L’obiettivo è creare uno spazio più moderno e funzionale, attraverso una riorganizzazione complessiva delle attrezzature ludiche, attualmente distribuite in aree separate. Queste verranno integrate in un’unica superficie per aumentare l’accessibilità, la sicurezza e la qualità complessiva dello spazio.